تكريم 35 أم مثالية في أسوان

كرمت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، 35 من أمهات المحافظة داخل العديد من القرى والنجوع من خلال توزيع مجموعة من الأجهزة والمستلزمات المنزلية عليهن، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشاد محافظ أسوان، بالجهود المتواصلة للمؤسسة في دعم ومساندة البسطاء ومحدودي الدخل، ضمن جهود المحافظة بالتنسيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لدخول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة " للأسر الأكثر احتياجاً.

وقال إن المؤسسة قامت من قبل ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي في يناير الماضي بتوزيع مجموعة من الأجهزة والمستلزمات المنزلية على 20 عروسة من الفتيات الأيتام المقبلات على الزواج، بجانب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لـ 5 آبار إرتوازية بمنطقتي الشلال وأبو الريش لخدمة 250 ألف نسمة، من خلال توفير المياة النقية في القرى والمناطق النائية.

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ومن جانبه أكد محي الدين العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، إيمانه بدور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية على أرض مصر، فهي تنسج بعزيمتها شعاع الأمل والتفاؤل في وجدان أبنائها، و بإصرارها تواجه قسوة الظروف لتحولها إلى نموذج مشرف نافع لنفسه ولوطنه.

وأشار "العربي" إلى أن حملة "لولا أمي ما كنت أنا لولا أمي ما كنت هنا"، التي أطلقتها" العربي" هذا العام تحمل معاني الشكر والعرفان إلى كل أم رسمت مع أبنائها أجمل معاني التضحية.

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