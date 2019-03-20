أفكار خارج الصندوق لهدايا عيد الأم.. "مضرب ذباب وحامل نظارة"

"كوبايات، إيشارب، شنطة وجزمة"، أفكار لهدايا مختلفة تأتي في تفكير البعض عند أقتراب عيد الأم، وفي الوقت نفسه هناك بعض الأفكار الغريبة من الاستفادة منها، فعرض موقع "dodo burd"، بعض من تلك الأفكار.

- خافي الرأس أو وسادة السفر:

وهي إحدى الهدايا التى تساعد في الفصل عن كل ما هو حولك، فهناك الكثير من الأمهات من تنشغل طول اليوم بالعمل ثم ممارسة مهامها في المنزل ما يجعلها تحتاج لأن تنام لمدة نصف ساعة أثناء رجوعها للمنزل، وتلك الوسادة هي الوحيدة القادرة على الفصل عن الجميع، حيث أنها مخصصه لإخفاء العين والأذن لقطع الضوضاء البصري والسمعي، مع وجود منافذ تهوية وفتحه للأنف والفم.

قفازات اليوجا:

ليس شرط أن تشتري تلك الفقازات أن تكون والدتك تمارس تلك الرياضة، بل من الممكن شرائها لاستخدامها في أوقات العمل في المنزل فهي تمتص حمل الجسد وتعمل على الشعور بالاسترخاء.

حامل نظارة:

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ترتدي الأمهات نضارات القراءة أو النظر، فمن الممكن شراء أكثر من حامل نظارة لوضعه في أماكن متفرقه بالمنزل ليسهل العثور عليها.

غسالة تنظيف السجاد:

إذا كانت من هواة التنظيف يمكنك إرسال السجاجيد من حين لآخر للمغسلة فمن الممكن شراء مكنسة لتسهيل غسل السجاجيد وتوفير المال.

مضرب الذباب الكهربائي:

بدلا من اللجوء للرش والكيماويات للتخلص من الحشرات الطائرة يمكنك شرائه لوالدتك لمساعدتها في ذلك.

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