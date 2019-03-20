بعد تصدرها "جوجل".. 11 معلومة عن "سيدة أبوللو" جميلة العلايلي

تصدرت الأديبة جميلة العلايلي، محرك البحث "جوجل" اليوم، بمناسبة ذكري ميلادها، من خلال صورة كرتونية تظهر خلالها ممسكة بريشة وورقة، التي تدل على الشعر والأدب.

وبهذه المناسبة رصد "هُن"، أبرز المعلومات عن الشاعرة جميلة العلايلي صاحبة الذوق الرفيع والدواوين الشعرية.

1- ولدت 20 مارس 1907 في المنصورة.

2- اتخذت من الأديبة مي زيادة مثلًا أعلى لها في الأدب، ومن الزعيمة هدى شعراوي مثلًا أعلى لها في الكفاح الاجتماعي والوطني.

3- اتخذت من أحمد زكي أبو شادي مؤسس جماعة "أبولو"؛ مثلًا أعلى لها في الشعر.

4- لها مقالات شهرية في مجلة "الأهداف" تتناول قضايا الأخلاق والآداب والأمومة.

5- لها عدد كبير من الدواوين المنشورة، أبرزها "نبضات شاعرة، وصدى إيماني، وصدى أحلامي".

6- كانت تهوى الكتابة الشعرية والقصائد، حتى أصبحت صوتًا من الأصوات الشعرية المؤثرة في الحركة الأدبية.

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7- أول سيدة تلتحق بجماعة "أبوللو الشعرية" التي أسسها أحمد زكي أبو شادي عام 1932.

8- أصدرت مجلة "الأهداف" عام 1949، ونشرت بها مقالاتها وأعمالها الأدبية والشعرية، وظلت تنشر بها ما يحث على القيم والمُثل ويناقش قضايا الأخلاق والآداب ويهدف إلى الإصلاح حتى عام 1975.

9- لها مخطوطات لم تنشر مثل "همسات عابدة" و"آخر المطاف".

10- نشرت العديد من الروايات الطويلة التي تميزت بالمزج بين السرد القصصي ونظم الشعر.

11- تُوفيت بعد صراع مع الشيخوخة وآلام الروماتيزم في 11 أبريل 1991.

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