"آية قرآنية".. أول تعليق لزوجة أحمد حسام ميدو عقب إقالته من الوحدة السعودي

تستمر يسرا الليثي في دعم زوجها لاعب نادي الزمالك المعتزل أحمد حسام ميدو، عقب أزمته الأخيرة بشأن إقالته من منصب المدير الفني لفرسان مكة، التابع لنادي الوحدة السعودي.

وكتبت "الليثي"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، آية قرآنية من سورة البقرة: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم"، وسط تفاعل نشطاء موقع التغريدات الصغيرة، بدعم "ميدو"، بعد إقالته نتيجة رده بلفظ خارج على أحد تغريدة أحد مهاجميه من مشجعين "فرسان مكة".

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وهذه ليست المرة الأولى التي تدعم فيها الزوجة الشابة لـ"ميدو"، حيث أظهرت مساندها له في عدة مواقف، أبرزها في 2018، عند انضمامها لصفوف المؤيديين لحملته "الزمالك وطن"، من خلال نشرها صورة لزوجها بقميص الزمالك، مؤكدة أن القلعة البيضاء كبيرة بحب أولادها وانتمائهم لها وبالجمهور العظيم الذي يقف خلف النادي.

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