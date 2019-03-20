لقاء الخميسي بـ"البُرنس" ودون مكياج في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة لقاء الخميسي عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها أطلت من خلالها على معجبيها ومتابعيها في جلسة صباحية.

وخضعت "الخميسي" لجلسة تصوير جديدة ظهرت من خلالها مرتدية "بُرنس"، باللون الأبيض، وعلقت على الصورة قائلةً: "صباح الخير".

ولقيت الصورة استحسان المعجبين والمتابعين متفاعلين معها فور نشرها، وحصدت الصورة ما لا يقل عن 5 آلأف من تسجيلات الإعجاب، والمئات من التعليقات.

وعلق أحد المعجبين قائلًا: "مورنينج عليكي ياقلبي"، فيما أضاف آخر قائلًا: "نجمة متألقة دائمًا"، وتغني آخر بكلمات للفنان كاظم الساهر: "كل ما تكبر تحلى".

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وكانت "الخميسي" ظهرت بتسريحة شعر قصيرة للغاية، تشبه تسريحات شعر الرجال، مع ارتداء "شابو" بلون "كاروهات"، وأقراط ذهب طويلة، كما اعتمدت على صيحة "مكياج" هادئة مع أحمر شفاه صريح.

وانتقد البعض من متابعيها الإطلالة، فعلق البعض: "لوك مش حلو"، وأضافت أخرى: "إنتي حلوة بكل حالاتك بس اللوك ده مش حلو عليكي".

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