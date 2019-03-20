ميريام سلمان تدمجُ القفطان المغربيّ بالزّيّ الإماراتيّ التّراثيّ.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت مصمّمة الأزياء الإماراتية، ميريام سلمان، خلال مشاركتها في المهرجان الإسبانيّ العربيّ للموضة، إنّها قدّمتْ مجموعة من أزيائها، جمعتْ فيها بين الثقافة المغربية، والتّراث الإماراتيّ.
وأوضحتْ لـ "فوشيا"، أنّها دمجتْ بين شكل القفطان المغربيّ المعروف، وبين الشّكل التّراثيّ العرباوي للمرأة، والثقافة الإماراتية.
وأعربتْ سلمان، عن سعادتها لمشاركتها الأولى في مهرجان ضخم وتراثيّ، مشيرةً، إلى أنّ سمية أقبيب، رئيسة المهرجان، قدّمتْ لها الدّعوة للمشاركة، بعد أنْ شاهدتْ أزياءها على الإنترنت.
يُذكر، أنّ المهرجان الإسبانيّ العربيّ للموضة في دورته الثانية، أقيم في قصر "فران نونيس "، في العاصمة الإسبانية، مدريد، بمشاركة العديد من مصمّمي الأزياء العرب، لتلاقي الثقافتين العربية، والأوروبية بوجه عام، والإسبانية بوجه خاصّ.
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