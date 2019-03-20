قطة كارل لاغرفيلد تُطلقُ مجموعة أزياء جاهزة "RIP Daddy"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد وفاة كارل لاغرفيلد، أطلقتْ "Choupette's Diary"، المدوّنة الشّهيرة المكتوبة لقطة المصمّم الشّهيرة، شوبيت، خطّ أزياء جاهزة.

وقد أصبحت شوبيت، التي تبناها لاغرفيلد في عام 2011 ، جزءًا لا يتجزأ من حياة مالكها الأنيق وتم توثيق نمط حياتها الفخم على مواقع التواصل الاجتماعيّ، عبر حساب "choupettesdiary"، وسرعان ما أصبحتْ القطة البيضاء نجمة على منصّة إنستغرام، حيث يبلغ عدد متابعيها أكثر من 303 ألف متابع.

وكشف الحساب مؤخرًا، عن إطلاق خطّ ملابس، تكريمًا للرّاحل لاغرفيلد، حيث سيتمّ التبرّع بجزء من العائدات، إلى مركز هيلين وودوارد للحيوانات، وهي منظّمة خاصّة، غير ربحية في كاليفورنيا.

وتأتي قطع مجموعة "RIP Daddy" مزيّنة برسمة للقطّة شوبيت، وهي ترتدي النظّارة الشّمسية السّوداء، الأيقونية التي اشتهر بها المصمّم الرّاحل، وقميص أبيض، وربطة عنق سوداء، وطرحة سوداء فضفاضة منسدلة.

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وتزيّن الرّسمة كلّ شيء، من التشيرتات، وقمصان الهودييز، لكلا الجنسين بالأكواب، وأغطية الهاتف، واليوميات، وتبدأ أسعارها من 16 دولارًا، أي ما يعادل 12 جنيهًا إسترلينيًا.