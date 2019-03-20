مايا دياب تتألق بإطلالات كلاسيكية في "هيك منغني"

عادت الفنانة اللبنانية مايا دياب إلى الشاشة الصغيرة بعد فترة من الغياب، حيث عُرضت يوم أمس أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "هيك منغني" على قناة "ام تي في" اللبنانية.

واختارت دياب لإطلالتها الأولى "لوك" جديدا بعيدًا عن الفساتين التي اعتادت الظهور بها، فارتدت فستانا قصيرا يشبه بتصميمه البدلة الرجالية الكلاسيكية، تكوّن من جاكيت سوداء تميزت بأكمامها الطويلة المثنية مع فتحة من ناحية الكتف، وجاءت تحت الجاكيت ياقة بيضاء تشبه القميص باللون الأبيض مع ببيون أسود على الياقة.

وأضفى المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران لمسة مميزة على التصميم بوضع قماش المخمل على الأكمام وعند الجيوب، وتركت دياب شعرها مُنسدلًا والذي اختارت له تسريحة التموّجات البسيطة بالإضافة إلى صبغه باللون "البرونزي".

يُشار إلى أن دياب سبق وأن قدمت 5 مواسم من البرنامج منذ عام 2011 إلى عام 2014 وحققت نجاحًا كبيرًا فيه، فيما حظيت حلقة الأمس من الموسم الجديد بإعجاب عدد كبير من جمهور الفنانة.

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وكانت دياب روّجت للبرنامج عند إعلان عودته، وقبل الحلقة الأولى منه، إذ نشرت صورة من كواليس الحلقة ظهرت فيها بإطلالة جلدية مميزة.

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