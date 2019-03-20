أرنولد شوارزنيجر يلفت الأنظار بلياقته أثناء ذهابه إلى صالة الألعاب الرياضية

واشنطن ـ يوسف مكي
ظهر لاعب كمال الأجسام الشهير والممثل، والسياسي الجمهوري الأميركي، أرنولد شوارزنيجر، في طريقه إلى صالة الألعاب الرياضية في إحدى شوارع ولاية لوس أنجلوس الأميركية، بعد أن عاد من رحلته إلى ملبورن، أستراليا، حيث تُقام بطولة "أرنولد الكلاسيكية" السنوية لمحترفي كمال الأجسام، والتي تحمل اسمه.
وشوهد حاكم ولاية كاليفورنيا السابق، البالغ من العمر 71 عاما، وهو يركب دراجته ذات الإطارات الضخمة في إحدى شوارع لوس أنجلوس، يوم الاثنين، وهو يتجه إلى صالة الألعاب الرياضية في منطقة فينيسيا، وقد ارتدى ملابس رياضية في هذا اليوم المنعش، حيث ظهر بسترة زرقاء، وسروالًا من الأزرق الفاتح وقميصا أسود اللون.
لا يزال نجم فيلم "ذا تيرميناتور -Terminator" يحتفظ بلون شعره البني الغامق، لكنه لم يمانع في الظهور بلحيته البيضاء الآن، على الرغم من أن عمره أقل من 71 عامًا، كما أنه ظهر بلياقة بدنية عالية أثناء وجوده في ملبورن.
تأسست بطولة أرنولد الرياضية، التي سميت على اسم لاعب كمال الأجسام الشهير، في عام 1989، وتضم مسابقات في جميع أنحاء العالم، وبالإضافة إلى مسابقة كمال الأجسام، يتميز مهرجان ارنولد الرياضي بمسابقات القوى واللياقة البدنية، ومن خلاله ساعد أرنولد في الكشف عن مسابقة جديدة للأطفال، حيث يمكن للصغار ممارسة الأنشطة البدنية، وكانت هذه الإضافة جزءً من جهد للمساعدة في الحد من السمنة التي يعاني منها الكثير من الأطفال من خلال الرياضة، وقال في بيان "حملتي الجديدة هي تشجيع الناس في جميع الأعمار على البدء في ممارسة الرياضة."
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