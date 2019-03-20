حليمة عدن تستعدّ لإطلاق مجموعة أنيقة من أغطية الرأس

تستعد العارضة حليمة عدن، لإطلاق مجموعتها من أغطية الرأس الأنيقة، في أسبوع الموضة في إسطنبول "IMFW"، وتُساعد العارضة الأميركية، التي اكتسبت شهرة بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال "مينيسوتا" في الولايات المتحدة عام 2016 وهي ترتدي الحجاب والبوركيني، على إدخال التنوع في صناعة الأزياء بمجموعتها المقبلة.

وعملت حليمة كعارضة لدي أشهر ماركات الأزياء الراقية، مثل "ماكس مارا" و"ألبرتا فيريتي" و"كاني ويستز ييزي"، كما أصبحت أول عارضة أزياء ترتدي غطاء الرأس على غلاف مجلة "فوغ" البريطانية، والآن تعاونت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا مع شركة "مودنيسا" التركية للأزياء، وقامت بتصميم مجموعتها المكونة من 27 قطعة من أغطية الرأس للأزياء، التي ستُطلقها خلال أسبوع الموضة في إسطنبول، والذي سيعقد في الفترة من 20 إلى 21 أبريل/ نيسان 2019.

وقالت حليمة، خلال مقابلة مع مجلة "بيبر"، إن واحدة من الأشياء الأساسية للنساء المسلمات اللاتي يرتدين أزياء محتشمة، هو "حجاب جيد مع ألوان ترابية "، ومع ذلك، فإن العارضة، التي لها أسلوب مميز، تميل إلى الألوان الجريئة والألوان الزاهية معًا، وهذا ما يتضح في صورها على "إنستغرام"، والتي تعرض حبها للون الأزرق والأحمر والوردي وجلد النمر والفهد.

وتصدرت حليمة عناوين الصحف مؤخرًا، بعد ارتدائها حجاب كريستيان كوان المتلألئ مع جامبسوت مقلمة في أسبوع الموضة في نيويورك، كما تم رصد العارضة على ممر تومي هليفجر، في معرض "تومي اكس زينديا "في أسبوع الموضة بباريس، وتأمل عدن أن يشجع نجاحها في صناعة الأزياء المزيد من النساء من الجيل المقبل على متابعة أحلامهن.

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