ماذا يحدث بجسمك عند تناول الحلاوة بالشطة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

الحلاوة بالشطة من الحيل التي يستخدمها البعض لرفع درجة حرارة الجسم، وادعاء المرض، والتهرب من الذهاب لأي مكان، لكن كيف تؤثر هذه الخلطة على حرارة الجسم؟

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