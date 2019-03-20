ماذا يحدث بجسمك عند تناول الحلاوة بالشطة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
الحلاوة بالشطة من الحيل التي يستخدمها البعض لرفع درجة حرارة الجسم، وادعاء المرض، والتهرب من الذهاب لأي مكان، لكن كيف تؤثر هذه الخلطة على حرارة الجسم؟
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