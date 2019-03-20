في اليوم العالمي للسعادة.. هذا ما يحدث لجسمك عند الضحك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع:

للضحك فوائد صحية عديدة لا تقتصر فقط على تغيير الحالة المزاجية للجسم، ولكن يحسّن من إنزيمات الكبد، ويجدد خلايا المخ التي تعطيك شعورًا بالسعادة والمرح.

وفي اليوم العالمي للسعادة الذي يحتفل به العالم، اليوم الأربعاء، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" بعض الفوائد الصحية للضحك، حسبما جاء في موقعي "Everyday health"، وشبكة التليفون الأمريكية "CNN".

1- حرق السعرات الحرارية:

كشفت الأبحاث التي أجريت في المركز الطبي بجامعة فاتدربيلت بالولايات المتحدة الأمريكية أن الضحك يعمل على زيادة الطاقة وضربات القلب في الجسم بنسبة تصل إلى 10- 20% في حال استمرارك في الضحك لمدة 10- 15 دقيقة، وذلك يسهم في حرق حوالي 10-40 سعر حراري في اليوم.

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2- تحسين الحالة المزاجية للمخ:

يعمل الضحك على إطلاق إندورفين، وهو هرمون السعادة الذي يجعلك تشعر بالحيوية والطاقة، ووجدت دراسات أن الضحك قادر على تقليل التوتر خاصة للأشخاص الذين يعانون دائمًا بالقلق المستمر، فهو قادر على إعطائك الطاقة الإيجابية التي يحتاجها الجسم، بحسب ما ذكر في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

3- يساعدك على التركيز:

يعتقد معظم الأشخاص أن الضحك لا يجعلك تركز بشكل كبير في مجال العمل، ولكن اكتشفت الدراسات أن للضحك فوائد عديدة خاصة على صحة المخ؛ إذ يعمل على تنشيط الخلايا الكهربائية في المخ والتي تساعدك على التركيز بشكل فعال أكثر.

4- تقوية علاقتك بالآخرين:

من أهم الأشياء التي يسعى الإنسان لها دائمًا هو تقوية العلاقات الاجتماعية مع الآخرين، من أبسط الوسائل التي تقوي علاقتك بالمحيطين حولك هو الضحك، وأن تكون معروف دائمًا بروح الفكاهة والسعادة والمرح، فهو يقوي علاقتك بشكل كبير بالآخرين.

5- يعمل على استرخاء عضلات الجسم:

يقلل الضحك من التوتر الجسدي والإجهاد بشكل كبير ويمكن أن يساعد عضلاتك على الاسترخاء، إذ شعرت بالإرهاق الجسدي فالضحك هو علاجك الصحي للتخلص من هذا المجهود.