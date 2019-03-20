كم سعرًا حراريًا تحرقه وأنت تتكلم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يتأثر عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم بالسن والنوع ونوعية النشاط البدني والوزن. ويحرق الجسم السعرات أثناء النوم لتوفير الطاقة اللازمة لوظائف الأعضاء وللتدفئة، وحرق الرجال سعرات حرارية أكثر قليلاً من النساء حتى لو تتطابق السن ومقدار النشاط البدني.

وخلال كل الأنشطة بما في ذلك الكلام وأنت جالس يحرق جسمك مقدارًا من الطاقة، لكن المرأة في سن الـ35 والتي تزن 83 كيلوجرامًا تستهلك 6 سعرات أقل خلال الكلام لمدة ساعة، مقارنة بالرجل الذي يطابقها في السن والوزن- وفق ما نشره موقع "ae" الإماراتي.

ويؤثر الوزن في عدد السعرات التي يحرقها الجسم، فكلما زاد الوزن كثر عدد السعرات المحروقة للقيام بالنشاط نفسه. فمثلاً المرأة في سن الـ35 التي تزن 61 كيلوجرامًا تستهلك 46 سعرا حراريا خلال الكلام لمدة ساعة، بينما تستهلك المرأة من نفس العُمر والتي تزن 83 كيلوجرامًا 53 سعرا حراريا خلال الكلام لمدة ساعة.

ويلعب السن دوراً مهماً في تحديد عدد السعرات المحترقة، فالشاب في عمر 18 عاماً والذي يزن 68 كيلوجرامًا يحرق 57 سعرا حراريا خلال ساعة من الكلام، بينما يحرق الرجل في عمر 80 عاماً والذي يزن نفس الوزن 43 سعرا حراريا خلال ساعة من الكلام.