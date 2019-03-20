كلوي ميدوز تخطف الأنظار بإطلالة مُثيرة في تايلاند

استمتعت الشخصية التلفزيونية "كلوي ميدوز" بنزهة خلابة على أحد شواطئ الرملية لجزيرة ساموي في تايلاند، بعد ظهر الاثنين، وظهرت البالغة من العمر 26 عامًا، في إطلالة مُثيرة عندما ارتدت بيكيني، كشّف عن منحنيات جسدها المذهل.

وحرصت كلوي على لفت الأنظار عندما ارتدت قطعتين متطابقتان من البيكيني المثلث باللون الأبيض، ووضعت مجموعة من القلادات الذهبية حول العنق، وأبقت الجميلة الشقراء على شعرها مُنسدل مع تموجات ناعمة، ووضعت القليل من المكياج.

وتحدثت كلوي في وقت سابق من هذا الشهر، عن تجربتها الخاصة مع التنمر والتصيد عبر الإنترنت، وحثت المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي في التفكير مرة أخرى، قبل إهانة شخص ما، واعترفت الشقراء، التي انضمت إلى برنامج الواقع "تاوي" جنبًا إلى جنب مع صديقتها كورتني غرين في عام 2016، بأنها عانت من قلق اجتماعي بسبب تعرضها للهجوم بالإضافة إلى بعض الأحداث في برنامج "أي تي في بي".

وأوضحت أنه بسبب قلقها الشديد، أثناء تصوريها البرنامج، قضت وقت سيئ وكانت تشعر أنها سيئة حقًا، ويأتي حديث كلوي عن التنمر في ضوء خبر وفاة نجم "لاف أيلاند "مايك ثالاسيتيس المأساوية عن عمر يناهز 26 عامًا ، حيث أكدت شرطة العاصمة أنه تم العثور عليه مشنوقًا من منزله في إدمونتون، صباح السبت.

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