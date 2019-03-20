بالصور| الفنانة الكندية أفريل لافين بحجاب وعباءة سوداء في الإمارات

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نشرت الفنانة الكندية أفريل لافين، صورًا لها من زيارتها للإمارات العربية المتحدة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "أفريل" مرتدية الحجاب وعباءة سوداء اللون في أثناء زيارتها لبعض المناطق في الإمارات.
وشاركت "أفريل" في العرض الغنائي بالأولمبياد الخاص الذي يعقد للمرة الأولى في أبوظبي، إلى جانب كل من لويس فونسي، وتامر حسني، وحسين الجسمي، وأصالة نصري.
وكتبت المطربة الكندية من أصل فرنسي، عبر "إنستجرام": "تأثرت بجمال وسمو ثقافتكم.. كوني جزءًا من الأولمبياد الخاص وغنائي مع تامر حسني، وأصالة نصري، وحسين الجسمي، ولويس فونسي كانا حقًا تجربة رائعة.. أشعرني الجميع بالدفء وقضيت وقتًا ساحرًا".
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