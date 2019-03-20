بالصور| ملكات جمال العالم للسياحة 2019: "زوروا مصر"

قالت Melisa Hrapic ملكة جمال سلوفانيا والمتسابقة على لقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019، في تصريحات حصرية لـ"الوطن"، والممثلة لدولة سلوفينيا إنها المرة الأولى التي تزور فيها مصر والغردقة.

تبلغ Melisa Hrapic الثانية والعشرون من عمرها وتعتبر تلك الزيارة الأولى لها للقاهرة، وأبدت انبهارها بالجو والمناظر الطبيعية وجمال الطبيعة وسحر البحر.

وأعربت عن سعادتها بروح الشعب المصري والمعاملة الجيدة، وأشادت بالأمن وقالت: "مصر أمنة" ووجهت رسالة للعالم لزيارتها.

ودعت "هيفاء" ملكة جمال تونس والمتسابقة على ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019، جميع شعوب العالم لزيارة مصر والغردقة خاصة، نظرا لجوها الجميل وشمسها الرائعة، وأنها شعرت أنها في بلدها الثاني مصر، قائلة إنها في مرحلة الدراسة، وتدرس في كلية الصحافة.

ونظمت اليوم اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019، رحلة ترفيهية لمنتجع "مكادي" بيتش السياحي بجنوب مدينة الغردقة، ضم برنامج فقرات سياحية متنوعة.

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وتستضيف مدينة الغردقة فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019، بمشاركة ٦٥ متسابقة من مختلف دول العالم، بأحد منتجعات الغردقة السياحية، وتقام المسابقة النهائية في الرابع والعشرون من الشهر الجاري في فندق "الماسة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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