عطور عالمية جديدة مختلفة ومميزة لتختاري ما يناسبك

إن الأجواء الباردة والأزياء المرافقة لها تحفّز المرأة دائماً على تجربة عطور جديدة وإضافتها الى مستحضرات الجمال خاصتها، لترتدي حلة شتوية عصرية ومتجددة لا تشوبها شائبة. انطلاقاً من ذلك، اخترنا لك في هذا المقال عطور عالمية جديدة، بنغمات مختلفة ومميزة، لتختاري منها ما يناسبك. Lost Cherry Eau de Parfum من توم فورد إنه عطر حلو وجذاب جداً، صُمِّم خصيصاً للنساء اللواتي يملن الى عطور الفاكهة العذبة والحلوة، التي تفوح فوراً في كل مكان يتواجدن فيه، فتركيبته تعد مزيجاً رائعاً من حلاوة الكرز الأسود واللوز والنغمات الخشبية مثل الورد التركي، وياسمين السامباك، وفول التونكا، إضافة الى خشب الصندل والأرز ونجيل الهند. Attrape-Reves من لويس فيتون يهدف عطر Attrape-Reves الى التقاط الشعور السحري للحظات العابرة، ولهذا سُمي بهذا الاسم، "التقاط الأحلام"، وهو يتركز في شكل أساسي على النغمات الطازجة والحارة، من بينها: البرغموت، الزنجبيل، الليتشي، الفاوانيا، زهرة الكاكاو، الورد التركي، والباتشولي. Women Eau de Parfum Spray إن العطر الجديد Women Eau de Parfum Spray الصادر عن درا كالفن كلاين، سيضيف الى طلتك التجدد والإبهار، فهو مستوحى من الحرية المتأصلة والواقع المتمكن للمرأة العصرية، وهو يحفل بالروح الأنثوية بجميع أشكالها. يتكون هذا العطر من بتلات زهرية وبرتقالية مرصعة بشجر الأوكالبتوس الطازجة وخشب الأرز، وهو مزيج صُمم لتكريم التناقضات المتنوعة والمعقّدة في أنوثة المرأة. Beautiful Belle Eau de Parfum إذا كنت من محبات رائحة المسك العطرة والفخمة الممزوجة بالورود، وتريدين تغيير عطرك، فإن عطر Beautiful Belle Eau de Parfum الصادر عن دار Estee Lauder، هو خيار مثالي لك، إذ إنه يجمع بين أفضل النغمات الكلاسيكية مثل بتلات الورد والغردينيا ومسك الروم والعنبر، وملاحظات حديثة وممتعة مثل الليتشي والميموزا والمسك المرزباني.

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