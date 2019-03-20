أنواع من الفاكهة تساعد على تبييض الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يجتهد الكثيرون في تبييض الأسنان وعلاج البقع الصفراء بها، ويضطر البعض لزيارة عيادة الأسنان بشكل دوري، ما يسبب المزيد من الجهد، إلا أن خبراء الصحة ينصحون بتناول بعض أنواع الفاكهة، والتي تحتوي على حمض الفاكهة الطبيعي.

وهذه بعضًا من الفواكه التي ينصح بها الأطباء، تساعد على تنظيف الأسنان وتزيل البقع الصفراء تلقائيًا وبصورة طبيعية- وفق ما نشر موقع "healthline".

- البرتقال

الحمضيات مهمة لصحة الفم لأنها تحتوي على كميات هائلة من فيتامين C، كما أن استخدام قشر البرتقال الطازج بانتظام يقلل من الصفار المتراكم على الأسنان. ويتم وضع الطبقة الداخلية للقشرة على الأسنان قبل النوم، حيث يساعد فيتامين C والكالسيوم في قشر البرتقال، على القضاء على البكتيريا طوال الليل.

- الموز

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يحتوي الموز على الفيتامينات والمعادن وخاصة البوتاسيوم والحديد، كما أنه لا يلتصق بالأسنان، ويساهم الجزء الداخلي لقشر الموز في تبييض الأسنان، حيث يحتوي على العديد من المعادن الضرورية مثل: البوتاسيوم والماغنيسيوم والمانجنيز، والتي يتم امتصاصها عن طريق الأسنان، الأمر الذي يجعلها تبدو أكثر بياضًا.

- الفراولة

الفراولة الطازجة تحتوي على حمض الماليك، والذي يستخدم لإزالة طبقة الجير من الأسنان، كما أن المعجون المصنوع من الفراولة المهروسة ومسحوق الخبز، يساعد على إزالة البقع السطحية وإزالة الترسبات، بكل بساطه ادعك المعجون على أسنانك بواسطة فرشاة أسنان لبعض الدقائق ثم أشطفها.

- الأناناس

يحتوي الأناناس على إنزيم يدعى بروميلين Bromelain، وهو عبارة عن مزيل طبيعي للبقع، ويساعد أيضا على إزالة طبقة البلاك المتراكمة على الأسنان ويمنع تآكل الأسنان، كما أن عصير الأناناس يمنح الأسنان لمعانًا وبريقًا.