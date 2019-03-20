محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
توصف ظاهرة الجلوس لفترات طويلة، سواء للعمل أو لقيادة السيارة أو لمشاهدة الشاشات بأنها التدخين الحديث، لأن الجلوس يرتبط بمجموعة من الأمراض المزمنة وزيادة خطر الوفاة.
من أهم المشاكل الصحية التي يسببها نمط الحياة المستقر البدانة، وارتفاع ضغط الدم، والسكري. إذن، هل توفر مكاتب العمل وقوفاً حلاً لهذه المشكلة؟
بحسب دراسة جديدة أجريت في جامعة بتسبرج في بنسلفانيا لم يجد الباحثون تأثيراً كبيراً على خفض البدانة عند العمل في مكاتب مرنة تسمح بالجلوس والوقوف، لكن تبين أن بيئة العمل هذه توفر مكاسب صحية أخرى، أهمها خفض محدود في ارتفاع ضغط الدم، وتخفيف آلام أسفل الظهر- وفق ما نشره موقع "ae 24" الإماراتي.
واعتمدت الدراسة التي نُشرت نتائجها في دورية أبلايد إيرجونوميكس" على مراجعة بيانات 53 دراسة سابقة، 45 منها كانت دراسات تجريبية، لكن وفرت 8 دراسات قاعدة معلومات جيدة عن معدل الاستخدام والبيانات الصحية.
وأظهرت النتائج أن استخدام المكتب المرن الذي يسمح بالوقوف والجلوس يختلف من شخص لآخر، وأنه يمكن تحسين الاستفادة الصحية منه، إلى جانب أن من يستخدمونه يشعرون بارتياح وتفاعل أكبر مع بيئة العمل، ولا يتعرّضون للضغوط التي يسببها الجلوس على مفاصل العمود الفقري.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذه الأسباب تجنب الجلوس المستمر أثناء العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.