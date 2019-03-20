لايف ستايل

سيرين عبدالنور تتغزّل في مريم أوزرلي في عرض "ديور".. شاهدي!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّرت الفنانةُ اللبنانية سيرين عبدالنور عن حُبها للفنانة التركية مريم أوزرلي، خلال مشاركتهما في عرض أزياء "ديور" الذي أُقيم أمس الإثنين بدبي.

وشاركت "عبدالنور"، متابعيها عبر "إنستغرام"، بصورة جمعتها بـ"أوزرلي"، وأرفقتها بتعليق باللغة الإنجليزية، قائلةً: "مع المرأة الجميلة مريم أوزرلي".

Advertisements

والجديرُ بالذكر أن الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور ستعود إلى بيروت من أجل استكمال تصوير مشاهدها في مسلسل "الهيبة الحصاد" مع الفنان السوري تيم حسن في أول تعاون فني بينهما.

وكانت الفنانة التركية مريم أوزرلي قد نفت خضوعها لأيّة عملية تجميل، موضحةً أنها بعدما توقّفت عن التدخين وخسرت الكثير من الوزن، من بعد مسلسل "حريم السلطان"، تغيّر شكلها قليلاً لكنها تشعر الآن بأنها أفضل.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبدالنور تتغزّل في مريم أوزرلي في عرض "ديور".. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى