- 1/2
- 2/2
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّرت الفنانةُ اللبنانية سيرين عبدالنور عن حُبها للفنانة التركية مريم أوزرلي، خلال مشاركتهما في عرض أزياء "ديور" الذي أُقيم أمس الإثنين بدبي.
وشاركت "عبدالنور"، متابعيها عبر "إنستغرام"، بصورة جمعتها بـ"أوزرلي"، وأرفقتها بتعليق باللغة الإنجليزية، قائلةً: "مع المرأة الجميلة مريم أوزرلي".
والجديرُ بالذكر أن الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور ستعود إلى بيروت من أجل استكمال تصوير مشاهدها في مسلسل "الهيبة الحصاد" مع الفنان السوري تيم حسن في أول تعاون فني بينهما.
وكانت الفنانة التركية مريم أوزرلي قد نفت خضوعها لأيّة عملية تجميل، موضحةً أنها بعدما توقّفت عن التدخين وخسرت الكثير من الوزن، من بعد مسلسل "حريم السلطان"، تغيّر شكلها قليلاً لكنها تشعر الآن بأنها أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبدالنور تتغزّل في مريم أوزرلي في عرض "ديور".. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.