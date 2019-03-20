سيرين عبدالنور تتغزّل في مريم أوزرلي في عرض "ديور".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّرت الفنانةُ اللبنانية سيرين عبدالنور عن حُبها للفنانة التركية مريم أوزرلي، خلال مشاركتهما في عرض أزياء "ديور" الذي أُقيم أمس الإثنين بدبي.

وشاركت "عبدالنور"، متابعيها عبر "إنستغرام"، بصورة جمعتها بـ"أوزرلي"، وأرفقتها بتعليق باللغة الإنجليزية، قائلةً: "مع المرأة الجميلة مريم أوزرلي".

Advertisements

والجديرُ بالذكر أن الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور ستعود إلى بيروت من أجل استكمال تصوير مشاهدها في مسلسل "الهيبة الحصاد" مع الفنان السوري تيم حسن في أول تعاون فني بينهما.

وكانت الفنانة التركية مريم أوزرلي قد نفت خضوعها لأيّة عملية تجميل، موضحةً أنها بعدما توقّفت عن التدخين وخسرت الكثير من الوزن، من بعد مسلسل "حريم السلطان"، تغيّر شكلها قليلاً لكنها تشعر الآن بأنها أفضل.