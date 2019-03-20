منها المقارنة وقول "نعم" كثيرا.. 10 عادات يومية سلبية تحرمك السعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

السعادة مفهوم واسع تندرج تحته العديد من القيم والعادات، وما يجعلك سعيداً، قد لا يمنح هذا الشعور لشخص آخر، ولا يمكن تعميم شروط السعادة على الجميع.

وفي الوقت الذي يشترك فيه الذين يعيشون حياة سعيدة في بعض الصفات، تحرم بعض العادات والتصرفات آخرين من السعادة دون أن يدركوا ذلك.

وفيما يلي أهم العادات اليومية السلبية التي يجب أن تتوقف عنها، إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة، بحسب ما جاء في "24" الإماراتي.

1- التأجيل

يميل الكثيرون إلى المماطلة وتأجيل المهام اليومية إلى وقت لاحق، وهذا ما يمنعهم من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية، ويمكن أن يسبقهم قطار العمر، دون أن يبلغوا ما كانوا يصبون إليه في الحياة.

2- البقاء في الداخل

إذا كنت تبحث عن الشعور بالانتعاش والنشاط، عليك الخروج من منطقة الراحة، والتجول في أحضان الطبيعة، والاستمتاع بأشعة الشمس والهواء العليل في الخارج.

3- الفوضى

وجود الكثير من الأشياء حولنا في المنزل يجعلنا نشعر بالاكتئاب، لذلك يجب أن تتخلص من أي شيء لا تحتاجه ولا تستخدمه، فالفوضى أحد أعداء السعادة.

4- مراقبة الآخرين

في كثير من الأحيان، نحاول مراقبة حياة أشخاص آخرين، بدلاً من أن نعيش حياتنا الشخصية، وهذا ما يجعلنا نشعر بالاكتئاب، لاعتقادنا أنهم يعيشون حياة أفضل منا.

Advertisements

5- العيش في الماضي أو المستقبل

لا تتوقف كثيراً عند ذكريات الماضي، فهي أيام مضت ولن تعود من جديد، ولا تفكر كثيراً في المستقبل، إلا ضمن إطار التخطيط لحياة أفضل، وركز دوماً على حياتك الحالية، وكيف يمكن أن تعيش أفضل ما فيها.

6- الكثير من "نعم" والقليل من "لا"

غالباً ما نتجاوز حدود قدراتنا العقلية والجسدية، في العمل وفي المنزل، وفي علاقاتنا الاجتماعية، وذلك بسبب شعورنا بالخجل أو الخوف من رفض القيام ببعض المهام، أو الموافقة على أشياء لا تروق لنا، ويسبب لنا ذلك شعورًا دائمًا بالحزن والتعاسة.

7- الإنفاق العشوائي

يمكن أن نشتري في كثير من الأحيان أشياء لا نحتاج إليها، وننفق أموالنا دون فائدة، وذلك على حساب أشياء أخرى أكثر أهمية. لذلك يجب وضع خطة إنفاق مناسبة، وفق أولويات الحياة ومتطلباتها الأساسية.

8- البحث عن عيوب الآخرين

سلوك سلبي لا يعود بالنفع علينا، بل يمكن أن يعمق مشاعر العداوة والضغينة، ويدفع الآخرين إلى تتبع عيوبنا في نفس الوقت ومواجهتنا بها.

9- المقارنة

القناعة أحد أهم مقومات السعادة، وطالما كنت تقارن ما تملك بالآخرين، لن تشعر بالراحة، وستلهث دوماً وراء ما يملكه الآخرون، ولن تكون سعيداً طالما أن هناك من يملك ما هو أفضل مما تملك.

10- عدم ترتيب الأولويات

من الضروري أن تفعل الأشياء الأكثر أهمية، وتترك الأشياء الأخرى لوقت لاحق، حيث إن ترتيب الأولويات يمنحك فرصة للراحة والتمتع بأجمل ما في الحياة.