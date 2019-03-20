للعرائس- حذاء جديد" كوتشي" في عالم الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
ابتكرت مصممة الأحذية كيت سبيد، حذاءً عرائسياً رياضياً جديداً يتميز بأناقته وراحته وسعره المعقول، إضافة إلى أنه يتناسب مع جميع أنواع فساتين الزفاف.
ويأتي الحذاء المصنوع من القماش بألوان متعددة ويحتوي على اللآلئ وأحجار الراين البراقة والمتلألئة.
وأُعلن عن طرح الحذاء في الأسواق البريطانية في بداية هذا العام، حيث لقي رواجاً كبيراً دفع الكثير من النساء لاقتنائه رغم عدم وجود خطط للزواج لديهن في الوقت الحالي.
وقالت المصممة كيت سبيد، إن الحذاء الرياضي الجديد يتناسب مع طيف واسع من تصاميم فساتين الزفاف، وأنه يتميز بكعبه المرتفع الذي يمنح العروس فرصة لتبدو قامتها أطول وتمكنها من التنقل بشكل مريح"
يذكر إن سعر الحذاء العرائسي الجديد يتراوح بين 71 و108 جنيهات إسترلينية، وفق ما ورد في موقع "ميترو" الإلكتروني.
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