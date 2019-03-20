الـ"بلاتفورم".. أحذية الربيع والصيف هذا الموسم

تستعد الفتيات لفصلي الربيع والصيف، بشراء الملابس والأحذية المناسبة لهما.
وتعد الـ"بلاتفورم" من أفضل الأحذية الصيفية، وأكثرها رواجًا لهذا الموسم، وتصنع من الأقمشة الملونة، أو الجلود الخفيفة، وذات كعب مرتفع لإبراز القوام، إلا أنه مصمم بشكل عريض ليكون مريحًا لعديد من السيدات، والفتيات الصغيرات.
وتتميز تلك الأحذية بالألوان الصيفية الزاهية، كالأصفر، الأخضر، الموف، وغيرها.
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