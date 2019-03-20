كيف تحضرين سائلا لإزالة تجاعيد الملابس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تجد العديد من ربات المنازل صعوبة في كوي بعض الملابس، وتلجأ إلى الاستعانة بسوائل خاصة تباع في الأسواق لهذا الغرض.

وبدلاً من شراء بخاخ من السوق يحتوي على مواد كيماوية ضارة، يمكن أن تحضري محلولك الخاص في المنزل من مواد طبيعية، بحسب ما ورده موقع "24" الإماراتي عن One good thing الأمريكي.

المكونات:

- ملعقة طعام من محلول تنعيم الملابس.

- ملعقة طعام من الخل الأبيض.

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- كوبان من الماء.

طريقة التحضير:

- استخدمي قمعاً لإضافة جميع المكونات إلى زجاجة بخاخ، وهزي الزجاجة بشكل جيد وهي مغلقة لتختلط جميع المكونات.

- رشي الرذاذ على المناطق المجعدة من الملابس، التي أن تكون رطبة ولكن ليس مبلولة، وحاولي أن تشدي المناطق المجعدة بعض الشيء أثناء عملية الكوي.

الطريقة بسيطة وغير مكلفة، وتساعد على كي الملابس بشكل جيد، لتبدو بمظهر لائق عندما ترتدينها.