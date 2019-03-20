يطهر فروة الرأس.. تعرفي على أهمية زيت "الهيل" لشعرك

"زينة البنت شعرها"، مقولة ظلت الأجيال تتوارثها عبر الزمن، تدل على أهمية الشعر الذي يجعل المرأة وكأنها ملكة، يظل الشعر اللامع الطويل والقوي حلمًا لكثير من النساء.
ويعتبر زيت "الهيل" من عناصر الأطعمة المميزة جدًا، ويضيف طعمًا ونكهة شهية للمأكولات، بالإضافة لإمكانيته في تحسين مظهر الشعر.
رصد "هُن"، أهمية زيت الشعر للمرأة لتبدو أكثر أناقة وجمالًا:
- يعمل زيت الهيل على تطهير فروة الرأس، ما يقلل من إصابتها بالالتهابات.
– يعمل على التخلص من مشكلة قشرة الشعر، عند استخدامه بانتظام.
– يجعل الشعر أكثر نعومة ولمعانًا، بفضل الترطيب الذي يحققه للشعر.
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