تحب موس الشوكولاتة لكنك تخشى زيادة الوزن.. إليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
تحب موس الشوكولاتة ولكنك تخشى زيادة الوزن، إذن ما العمل؟ ما رأيك في خفق بديل منخفض السعرات الحرارية باستخدام المياه المعدنية عوضا عن الكريمة والبيض والسكر والزبدة؟
ولإعداد حصتين من هذه الحلوى المحببة للقلب، ستحتاج إلى 200 جرام من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 60 بالمئة من الكاكاو على الأقل و180 ميليمترا من المياه المعدنية الفوارة.
ضع المكونين في القدر وقم بالتحريك حتى تذوب الشوكولاتة. ثم ضع سائل الشكولاتة في وعاء مع مكعبات الثلج ثم ضع هذا الوعاء فوق حلة بها ماء يغلي وقم بالتقليب حتى تصبح سميكة القوام.
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