استطلاع: 66% من الألمان يعتبرون أنفسهم سعداء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

كشف استطلاع حديث للرأي أن 66% من الألمان يعتبرون أنفسهم سعداء حاليا.

وفي المقابل أظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم السعادة العالمي الموافق غدا الأربعاء، أن 27% فقط من الألمان لا يعتبرون أنفسهم سعداء.

وأشار الاستطلاع إلى أن 71% من الألمان يرون أن المقربين لهم أكثر سعادة منهم شخصيا.

وبالنسبة للسعادة على المستوى القومي، يرى 46% من الذين شملهم الاستطلاع أن الألمان سعداء بوجه عام، بينما رأى عكس ذلك 38%.

Advertisements

وفيما يتعلق بالنظرة للمستقبل، يتوقع 28% من الألمان أنهم سيكونون أكثر سعادة من الآن خلال خمسة أعوام، بينما ذكر 49% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم سيكونون سعداء بنفس القدر الحالي خلال خمس سنوات أو غير سعداء مقارنة باليوم.

وقال فيليب شنايدر من فرع معهد "يوجوف" في ألمانيا في بيان له إنه حتى إذا كان غالبية الألمان يشعرون بالسعادة فإن هناك نحو 25% منهم غير سعداء، مضيفا أن أكبر عوائق السعادة ليست مفاجئة على نحو كبير، حيث ذكر نحو خمس الألمان أن وضعهم الصحي الحالي أو ضائقتهم المالية هي سبب عدم شعورهم بالسعادة، كما يفتقد ألماني من بين كل ثمانية ألمان إلى الشراكة الجيدة، بينما يرغب نحو 4% في أن تقل الضغوطات في حياتهم.

وأظهر استطلاع مماثل أجري في النمسا أن النمساويين أكثر سعادة من الألمان، حيث ذكر 81% من النمساويين أنهم يعتبرون أنفسهم سعداء، كما ذكر 65% منهم أنهم يرون أن الشعب النمساوي سعيد.

وأجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بالتعاون مع معهد "زينوس" لأبحاث السوق والمجتمع.

شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 5 حتى 11 مارس الجاري، 2026 ألمانيا فوق 18 عاما.