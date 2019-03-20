"هبة" تقيم دعوى طلاق: "يضربني دائما.. وأخشى ألا أقيم حدود الله"

أقامت السيدة طهبة.م" دعوى قضائية ضد زوجها "خالد.ي"، للمطالبة بطلاقها منه للضرر أمام محكمة الأسرة ببندر دمياط .

وقالت المدعية في دعواها، إنها زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد شرعي مؤرخ في 10 مارس 2016 وأنه قد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته إلا أنه أساء إليها بما لا تستطيع معه دوام العشرة لكونه دائم التعدي عليها بالضرب والسب ولكونه غير أمين عليها نفسًا ومالا، كما رزقت منه بابنتها الرضيعة حبيبة.

وأكدت مقيمة الدعوى، أنه دائمًا سيئ المعاملة بما لا يمكن معه دوام العشرة لأنه سيئ الخلق والطباع ودائم الاعتداء عليها بالضرب والسب، مما سبب لها إيذاء بدنيا ونفسيا وسبب لها ألما نفسيا وضررَا بليغًا، ووصل إلى حد الضرر وهي تخشى ألا تقيم حدود الله معه، مما يستدعي استحالة دوام الحياة الزوجية، واستدعى الطالبة لإقامة الدعوى بغية القضاء لها بالطلاق.

وقضت المحكمة بتطليق المدعية من زوجها طلقة بائنة للضرر، ومنع تعرضه له في أمور الزوجية، وألزمت المدعي عليه بالمصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

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