الامارات | يوغا ولياقة مجانية في نخلة جميرا

شكرا لقرائتكم خبر عن يوغا ولياقة مجانية في نخلة جميرا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود، يوم السبت المقبل، في «جولدن مايل غاليريا» بنخلة جميرا، النسخة الثانية من فعالية اللياقة البدنية المجانية «ران & فلو».
وتضم الفعالية أداء تمارين رياضية مفعمة بالحيوية، بقيادة رياضيين وخبراء ومدربي يوغا.
وتنظم فقرات الفعالية على شرفات المبنى 8، في جولدن مايل غاليريا، المجاور لحديقة الاتحاد، وستشمل تقديم تمارين الجري العائلي وجلسات اليوغا، لتشجيع المشاركين على اتباع نمط حياة صحي مفعم بالحيوية، عبر ممارسة التمارين الرياضية البسيطة مثل الجري واليوغا والتأمل.
وتنطلق تدريبات الجري في الرابعة عصراً، فيما تبدأ جلسات اليوغا في 5:30 مساءً.
وتمتد فعاليات الجري العائلية المنشطة والمحفزة للطاقة لمسافة 2.6 كيلومتر، على مضمار الجري بحديقة الاتحاد.
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