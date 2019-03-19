"رافض يتجوز علي".. سماح تطلب الخلع بسبب فحولة زوجها الزائدة: "تعبت ومش قادرة أستحمل"

بعد 3 أعوام من الزواج، أقامت «سماح.أ» 29 عامًا، مدرسة ابتدائي، دعوى خلع» حملت رقم 1060/2019 ضد زوجها «محمد.س» 33 عامًا، موظف مبيعات، لاستحالة العشرة بينهما.

قصة حب عاشها الزوجين لكنها انتهت بطلب الزوجة الخلع، تروي الزوجة الثلاثينية لـ«هن»: «كان ابن الجيران في بيت أبويا الله يرحمه وحبينا بعض من الشباك زي الأفلام ولما خلص كلية واشتغل وأنا كمان اشتغلت اتخطبنا واتجوزنا بعدها بفترة بعد ما بنينا الشقة في بيت اهله».

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حياة سعيدة حلمت بها الزوجة كثيرًا لكنها لم تكتمل، توضح: "من أول يوم جواز وعندي مشاكل كتير في العلاقة سببت لي تهتك في المهبل ونزيف حاد وقعدت أتعالج منه كتير جدا ورغم ده مكانش بيرحمني وده سبب لي استمرار النزيف كل شوية".

حالة صحية أصابت الزوجة، أكدت: "الموضوع ده عنده أهم من الأكل والشرب عايزه يوميا مرة واتنين وأنا جسمي ضعيف وبتألم وتابعت مع دكاترة كتير ومفيش فايدة حتى بعد الولادة لدرجة طلبت منه يتجوز عليّ أرملة ولا مطلقة وراضية بس أخلص لأن تعبت، فرفض قولتله دي حالتي ومش قادرة استحمل فقال إنه بيحبني ومُصر نكمل، فلجأت للمحكمة عشان أخلعه لأن الدكاترة حذروني من استمرار النزيف والتليف هيجيلي سرطان".

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