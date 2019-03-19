تنظيم معرض للحلي في متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل

ينظم متحف قصر محمد علي بالمنيل، معرضا أثريا مؤقتا تحت عنوان " سيدتي"، ابتداءً من يوم الخميس ولمدة شهر، بسراي الإقامة داخل المتحف، بمناسبة الاحتفال بشهر المرأة؛ حيث يتضمن شهر مارس الاحتفال بيوم المرأة العالمي وعيد الأم المصري.

وقالت ولاء الدين بدوي، مدير عام المتحف، إن المعرض يضم 30 قطعة أثرية من مقتنيات سيدات الأسرة العلوية من أدوات زينة وتجميل تعرض لأول مرة.

وأضافت هدير عادل، رئيس قسم المعارض المؤقتة بالمتحف، أن المعرض يبرز اهتمام المرأة العلوية بجمالها، حيث يعرض أدوات الزينة المختلفة لها مثل المكاحل المصنوعة من الفضة والأحجار الكريمة، والقماقم الخاصة بالعطور المصنوعة من الفضة مزينة بزخارف نباتية، ومرايا ذات تلبيسة فضة مزخرفة ، وأحذية مطعمة باللؤلؤ.

​