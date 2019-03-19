الوصيفة الثانية لمكلة جمال الأناقة لـ"هن": نسعى لتفعيل الرياضيات المهمشة في الملاجئ

قالت لينا ايهاب محمد، الوصيفة الثانية لمكلة جمال الأناقة، الحاصلة على لقب miss fitness، إنها تبلغ من الغمر 23 عامًا، وهي لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، وتخرجت في كلية "حقوق إنجليزي" من جامعة عين شمس.

وأكدت محمد لـ"هن"، أن مشروعها هو تفعيل الرياضيات المهمشة في الملاجئ ودور الرعاية، وذلك بدلًا من ممارسة كرة القدم فقط، فهي تسعى لاكتشاف المواهب في الكراتيه والجودو وغيرهم من الألعاب، مشيرة إلى أنها بدأت بتنفيذ مشروعها بتجميع اصدقائها في الرياضات الاخرى، والنزول سويًا إلى دور الأيتام، للخروج مجموعة منهم وتوصيلهم بوزارة الشباب والرياضة لمشاركتها في دعم الأطفال.

وأوضحت أنها شعرت بتميزها فى المسابقة، بسبب انها كانت الفتاه المحجبة الوحيده بها، وكانت ترى أنه سيكون سبب للتأهل، لافتة إلى أن المسابقة كانت تعم بروح من الحب والأخوة، وذلك بفضل مؤسسها ومنسقها محمود نجاح، حيث غاب عنا الشعور بالغيرة أو الحقد على بعضنا البعض.

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وعن اهتمامها بنفسها، أشارت إلى أنها لم تقم إلا بغسل شعرها بالشامبو والبلسم مرتين أسبوعيًا، فضلًا عن ماسك مرطب، أما لبشرتها فهي تفضل مسك الزبادي والعسل، ولا تفضل القهوة نهائيًا لأنها تصيبها بالحساسية، وتتجنب وضع المكياج، حتى لا يؤثر على بشرتها بالسلب، مؤكدة ضرورة عمل جلسة تنظيف للبشرة مرة شهريًا.

يذكر أن محمود نجاح، مؤسس مسابقة ملكة جمال الأناقة، أعلن اسم دعاء عبدالرحيم ملكة جمال الأناقة لعام 2019 للموسم الرابع، بعد أن عرضت مشروعها على لجنة التحكيم المكونة من موسس المسابقة ومصمم الأزياء شريف نصر، والفنانة نرمين ماهر، وخبيرة التغذية العلاجية الدكتورة دعاء سهيل، وملكة الأناقة 2018 سمر فؤاد.

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