الوصيفة الثالثة لـ miss elegant: تقديم يد العون لأطفال الشوارع

قالت سلمى سليمان، الوصيفة الثالثة والحاصلة على لقب miss elegant top mopel، إنها علمت بالمسابقة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وبعد أن قرأت الشروط قررت التقديم فيه، بعد التأكد من تطابقها عليها.

وأكدت أنها كانت متوقعة الوصول لتلك المرحلة، كما انها شعرت بالاختلاف في تلك المسابقة لوجود المحجبين بها. مضيفة أن مشروعها هو تقديم يد العون لأطفال الشوارع، ووتوصيلهم لدار أيتام موثوق به، وله تاريخ مشرف فى التعامل مع تلك الحالات.

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وتأتي أول خطوات تنفيذ مشروعها، هو الاحتفال مع الاطفال بيوم اليتيم في أحدى دور الأيتام.

يذكر أن محمود نجاح، مؤسس مسابقة ملكة جمال الأناقة، أعلن اسم دعاء عبدالرحيم ملكة جمال الأناقة لعام 2019 للموسم الرابع، بعد أن عرضت مشروعها على لجنة التحكيم المكونة من موسس المسابقة ومصمم الأزياء شريف نصر، والفنانة نرمين ماهر، وخبيرة التغذية العلاجية دكتورة دعاء سهيل، وملكة الأناقة 2018 سمر فؤاد.

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