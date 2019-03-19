قالت سلمى سليمان، الوصيفة الثالثة والحاصلة على لقب miss elegant top mopel، إنها علمت بالمسابقة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وبعد أن قرأت الشروط قررت التقديم فيه، بعد التأكد من تطابقها عليها.
وأكدت أنها كانت متوقعة الوصول لتلك المرحلة، كما انها شعرت بالاختلاف في تلك المسابقة لوجود المحجبين بها. مضيفة أن مشروعها هو تقديم يد العون لأطفال الشوارع، ووتوصيلهم لدار أيتام موثوق به، وله تاريخ مشرف فى التعامل مع تلك الحالات.
وتأتي أول خطوات تنفيذ مشروعها، هو الاحتفال مع الاطفال بيوم اليتيم في أحدى دور الأيتام.
يذكر أن محمود نجاح، مؤسس مسابقة ملكة جمال الأناقة، أعلن اسم دعاء عبدالرحيم ملكة جمال الأناقة لعام 2019 للموسم الرابع، بعد أن عرضت مشروعها على لجنة التحكيم المكونة من موسس المسابقة ومصمم الأزياء شريف نصر، والفنانة نرمين ماهر، وخبيرة التغذية العلاجية دكتورة دعاء سهيل، وملكة الأناقة 2018 سمر فؤاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الوصيفة الثالثة لـ miss elegant: تقديم يد العون لأطفال الشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.