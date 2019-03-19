درية تقيم دعوى طلاق ضد زوجها: "طردني من عش الزوجية وهجرني"

أقامت السيدة "درية.م.ح" 48 عامًا، دعوى طلاق ضد زوجها المدعو "أمين" أمام محكمة بندر دمياط.

وقالت المدعوة، في دعواها تزوجت من المدعي عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ بتاريخ 19 مايو 1986، ودخل بها وعاشرة معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار أمين وعزة ونانسي ولاتزال في عصمته.

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واتهمت المدعوة المشكو في حقه بالإساءة إليها دون مبرر أو عذر شرعي، وقد تدخل الأهل والجيران أكثر من مرة للإصلاح بينهما حفاظا على العشرة دون جدوى، حيث إنه لا أمل في العشرة بين الطالبة والمعلن إليه لسوء معاملته وتكرار اعتدائه عليها بالضرب والسب العلني وسط جيرانها وأهلها، مما جعلها في أذى وحرج بالغ بين جيرانها وأهلها، فضلًا عن امتناع المعلن عن الإنفاق على الطالبة وصغارها منه، رغم يساره وقدرته ومطالبته مرارًا وتكرارًا، الأمر الذي حدا بالطالبة لإقامة الدعوى.

كما طرد المعلن المدعوة من شقة الزوجية وهجرها وإقامتها لدى أسرتها وجعلها معلقة فلا هي زوجة ولا هي مطلقة، وطالبت بتطليقها مرارًا وتكرارًا إلا أنه رفض مما دفعها لإقامة الدعوى.

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