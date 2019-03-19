"نفس الكلام والهوايات".. متى تتقمص الفتيات شخصيات أمهاتهن؟

نفور من كلامهن المعتاد عادًة، انتقاد لبعض تصرفاتهن بحجة إنها قديمة أو لا تتماشى مع العصر، مجادلات عٍدة قد تحدث بين الفتيات وأمهاتهن، خلال المناقشات، التي تحدث فيما بينهن.
فعلى الرغم من انتقاد البعض بشخصيات أمهاتهن، إلا إنهن سيكتسبن اياها، أجلًا أم عاجلًا، ومؤخرًا توصلت دراسة بريطانية حديثة تؤكد أن المرأة في سن الـ 33 تبدأ بتقمص شخصية والدتها.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكد الباحثون أن الفتيات يكتسبن العديد من صفات والدتهن، كذوقها، ومواقفها، وعاداتها، فضلًا عن الأقوال نفسها، والهوايات، حتى إنهن يشاهدن نفس البرامج.
من جهته، قال الجراح هارلي ستريت، إن هذه النتائج، توصلوا بها عقب الحديث مع ألفي رجل وامرأة، ليجدوا أن أكثر من نصف النساء يتصرفن مثل أمهاتهن بعدما تمردن عليهن.
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