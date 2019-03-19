بالصور| ملكات جمال العالم في يوم ترفيهي بخليج مكادي بالغردقة

نظمت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019، اليوم، رحلة ترفيهية لخليج مكادي السياحي، جنوب مدينة الغردقة ضم برنامج فقرات سياحية متنوعة.

من جهتها، قالت دكتورة آمال رزق، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن المسابقة تشمل عدة فعاليات وبرامج سياحية وترفيهية لعدد 65 متسابقة من جميع دول العالم وتستمر لمدة أسبوع، وذلك بهدف تنشيط السياحة وتسويق الأماكن السياحية.

وأضافت مديرة مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019، أن المسابقة تقام للمرة الخامسة على التوالي بمدينة الغردقة، والهدف منها تنشيط السياحة وتسويق الأماكن السياحية في مصر.

وأكدت رزق أن برنامج المسابقة يشمل رحلات ترفيهية وجولات سياحية للتعريف بالفنادق السياحية وتسويق الأماكن والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، فضلًا عن رحلات إلى محافظتي الأقصر والإسكندرية، وتستمر الفعاليات حتى الـ28 مارس الجاري، على أن يقام حفل الختام بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وتستضيف مدينة الغردقة فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019، بمشاركة 65 متسابقة من مختلف دول العالم بأحد منتجعات الغردقة السياحية وتقام المسابقة النهائية في الرابع والعشرون من الشهر الجاري.

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