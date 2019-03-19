دينا تنفي زواجها في السعودية: "فيه حد يتجوز بعباية وشراب أبيض"

نفت الفنانة دينا ما تردد مؤخرًا عن زواجها في المملكة العربية السعودية، على خلفية نشر الإعلامية بسمة وهبة صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، بدت خلالها دينا مرتدية "خاتم" مقترن بتهنئة من وهبة قائلة: "مبروك يا عروسة النيل".

وقالت دينا لـ "الوطن" في أول تعليق منها على أنباء زواجها، إنها لم تتزوج مثلما تردد، مضيفة: "زرت بسمة في منزلها بمدينة جدة، لأبارك لها على زواج ابنها، حيث أطلعتني على شبكة الأخير، وكان منها الخاتم الذي أثار جدلاً".

وسخرت الفنانة من شائعة زواجها بقولها: "هو فيه حد هيتجوز بالعباية وشراب أبيض في رجله"، متابعة: "حينما علقت بسمة عليىالصورة بجملة ألف مبروك، كانت تقصد تهنئتي على أدائي لمناسك العمرة ليس أكثر، خاصة وأن مدة وجودي في السعودية لم تتعطي اليومين فقط، وخلالهم أديت العمرة وزرت المسجد النبوي بالمدينة المنورة واتجهت لجدة ومنها إلى القاهرة.

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وعن رأيها في تعليق "عروسة النيل" التي أرفقته بسمة في تعليقها، ما أعطى انطباعًا عن زواج دينا في السعودية، ردت قائلة: "هي كناية عن كوني مصرية، ولكن "الناس فهمت غلط عشان عاوزة تفهم غلط، لأنهم عاوزين يلاقوا لي أي حاجة غير إني رحت السعودية بسبب العمرة".

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