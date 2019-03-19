قالت نجاة المهدي، الوصيفة الأولى لملكة جمال الأناقة 2019، الحاصلة على لقب miss congeniality، أن لها العديد من الهوايات ومنها الغناء وذلك بسبب التحاقها لمعهد الموسيقى العربية.
وأضافت المهدي، خلال استضافتها بموقع "هن"، أن مشروعها قائم على توفير الأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتسديد ديون الغارمات، مؤكدة أنها تحتاج دعم من القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام لتوصيل فكرتها للجميع للحصول على تبرعات لتوفير الأطراف وتسديد الديون.
وأكد الوصيفة الأولى لملكة جمال الأناقة 2019، سعيها لتنفيذ مشروعها وذلك حتى لا يسحب منها اللقب كما حدث في الأعوام السابقة، مع من لم ينفذ مشروعه.
يذكر أن محمود نجاح، مؤسس مسابقة ملكة جمال الأناقة، أعلن اسم دعاء عبدالرحيم ملكة جمال الأناقة لعام 2019 للموسم الرابع، بعد أن عرضت مشروعها على لجنة التحكيم المكونة من مؤسس المسابقة ومصمم الأزياء شريف نصر، والفنانة نرمين ماهر، وخبيرة التغذية العلاجية الدكتورة دعاء سهيل، وملكة الأناقة 2018 سمر فؤاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الوصيفة الأولى لـ"هن": سأوفر أطراف صناعية لذوي الأحتياجات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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