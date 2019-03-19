قالت بسمة أبو زيد، الوصيفة الرابعة لملكة جمال الأناقة لعام 2019 والحاصلة على لقب Miss Elegant photogenic، إنها تعرفت على المسابقة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأضافت خلال استضافتها بموقع "هن"، أنها تحب الفاشون والتسوق والسفر.
وأكدت أن المشروع الذي تقدمت به للجنة التحكيم هو ازاى تساعد أكبر عدد من أطفال الشوارع بمحافظة المنصورة وذلك بتوصيلهم لاقرب دار أيتام وذلك بعد التواصل مع وزارة التضامن الأجتماعي لضمان حقوقهم، وتقديم أكبر قدر من الخدمات لهم.
وعن حياتها اليومية، أوضحت أنها ملتزمة بالذهاب للجيم، كما انها مهتمة بطريقة أكلها بتناول الطعام الصحي فقط، وأنها تلجأ لشرب الماء للتخلص من مشاكل البشرة الكثيرة.
وأضافت: "طول عمري كنت بحلم اني ابقى ملكه و كنت متأكدة ان هيجي اليوم ده بفضل ربنا".
يذكر أن محمود نجاح مؤسس مسابقة ملكة جمال الأناقة، أعلن اسم دعاء عبدالرحيم ملكة جمال الأناقة لعام 2019 للموسم الرابع، بعد أن عرضت مشروعها على لجنة التحكيم المكونة من موسس المسابقة ومصمم الأزياء شريف نصر، والفنانة نرمين ماهر، وخبيرة التغذية العلاجية دكتورة دعاء سهيل، وملكة الأناقة 2018 سمر فؤاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الوصيفة الرابعة لملكة جمال الأناقة: تساعد أكبر عدد من أطفال الشوارع في المنصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.