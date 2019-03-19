الوصيفة الرابعة لملكة جمال الأناقة: تساعد أكبر عدد من أطفال الشوارع في المنصورة

قالت بسمة أبو زيد، الوصيفة الرابعة لملكة جمال الأناقة لعام 2019 والحاصلة على لقب Miss Elegant photogenic، إنها تعرفت على المسابقة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأضافت خلال استضافتها بموقع "هن"، أنها تحب الفاشون والتسوق والسفر.

وأكدت أن المشروع الذي تقدمت به للجنة التحكيم هو ازاى تساعد أكبر عدد من أطفال الشوارع بمحافظة المنصورة وذلك بتوصيلهم لاقرب دار أيتام وذلك بعد التواصل مع وزارة التضامن الأجتماعي لضمان حقوقهم، وتقديم أكبر قدر من الخدمات لهم.

وعن حياتها اليومية، أوضحت أنها ملتزمة بالذهاب للجيم، كما انها مهتمة بطريقة أكلها بتناول الطعام الصحي فقط، وأنها تلجأ لشرب الماء للتخلص من مشاكل البشرة الكثيرة.

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وأضافت: "طول عمري كنت بحلم اني ابقى ملكه و كنت متأكدة ان هيجي اليوم ده بفضل ربنا".

يذكر أن محمود نجاح مؤسس مسابقة ملكة جمال الأناقة، أعلن اسم دعاء عبدالرحيم ملكة جمال الأناقة لعام 2019 للموسم الرابع، بعد أن عرضت مشروعها على لجنة التحكيم المكونة من موسس المسابقة ومصمم الأزياء شريف نصر، والفنانة نرمين ماهر، وخبيرة التغذية العلاجية دكتورة دعاء سهيل، وملكة الأناقة 2018 سمر فؤاد.

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