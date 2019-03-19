وفاء عامر: سيجمعني كليب مع ابني قريبا احتفالا بعيد الأم

قالت الفنانة وفاء عامر، إنه سيجمعها كليب مع ابنها عمر احتفالًا بعيد الأم يسمى "أشبع منها"، مضيفة: "عمر ابني أجمل هدية من ربنا، وأدعو كل ابن أنه يراضي أمه، وأن كل أم تستوعب ابنها".
وأضافت عامر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية "TEN": "ابني مهتم بإنتاج أعمال فكاهية وتقليد فنانين على الإنترنت، وابني رشحني لدور الأم في الأغنية وفوجئت بأنه سيؤدي دور الابن".
وأكدت: "بعلم ابني الصح بالغلط، وأن محدش هيحبه قدي، وأنه يستفيد من تجاربه، أقول لكل أم لا تتنازلي عن الهدية من ابنك لأنها دليل اهتمام بالمرأة".
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