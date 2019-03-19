تعرف على أسعار الأجهزة الكهربائية في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

أيام قليلة هي تلك التي تفصلنا عن المناسبة السنوية عيد الأم، والمرتبط دائمًا بالهدايا التي نقدمها لأمهاتنا، ويفضل بعض الأشخاص شراء ما تحتاجه الأم من أجهزة كهربائية في المنزل، لذلك يستعرض لكم "الخليج 365" أسعار الأجهزة الكهربائية في فترة خصومات الاحتفال بعيد الأم.

- الفرن الكهربائي متوسط الحجم، يبدأ ما بين 400 لـ1500 جنيه.

- الميكروويف من 1250 لـ 4000 جنيه.

- شواية كهربائية 2200 وات بسعر445 جنيهًا.

- مبرد مياه يبدأ من سعر 1899 جنيهًا.

- الغسالات الأتوماتيك تبدأ من 3999 جنيهًا.

- الثلاجات تبدأ من 5999 جنيهًا.

- شاشات التلفاز تتراوح من 2499 حتى 10999جنيهًا.

- توستر 800 وت يبدأ من سعر 459 جنيهًا.

- جهاز صنع الوافلز يبدأ من 555 جنيهًا.

- ماكينة إعداد قهوة تبدأ من 1399 جنيهًا.

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- كاتيل من 298 إلى2000.

- ماكينة صنع إسبرسو 2598.

- ميكروويف 28 لتر 1499.

- الديب فريزر بسعر 4444.

- التكيفات تبدأ من 6999.

- البوتاجازات 4 شعلة تبدأ من 1750.

- سخان المياه (كهرباء) 50 لترا يبدأ سعره من 1299.

- الشفاطات تتراوح بين 370 إلى 5449.

- المراوح الحائط تبدأ من 339 جنيها، بينما المراوح البوكسر من 229.

- الخلاطات تبدأ من 364 جنيها.

- المكواة الكهربائية من 349 جنيهًا، والمكواة البخار 1399.