صيحة البنطلون التي ستحل محل الجينز في موسم الربيع المقبل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هناك عدد قليل جدًا من قطع الأزياء التي يكرهها الناس، مثل بنطلونات الكارجو، فهي مرتبطة في الغالب بأواخر التسعينيات، ومن السهل أن نفهم السبب وراء السمعة السيئة التي تكتسبها هذه البنطلونات في الوقت الحاضر؛ فهي من جهة فضفاضة، ومن جهة أخرى تبدو مترهلة وقبيحة المظهر، إلى جانب كونها تأتي بقصة الخصر المنخفض.

لذلك فهي تُعد جزءًا من خزانة أزياء الأب، إلى جانب الأحذية الرياضية البيضاء المكتنزة وحقائب الخصر، هذان الأخيران قد شهدنا عودتهما إلى ساحة الموضة واكتسابهما شعبية واسعة في صفوف عشاق الموضة، لذلك كانت المسألة مسألة وقت فقط، قبل أن ينضم بنطلون الكارجو إلى القافلة.

وأصدرت العلامة الإنستغرامية الشهيرة I.Am.Gia، التي تملك أرشيفًا حافلاً بالقطع المميزة الرائجة، التي تكتسب بسرعة شهرة واسعة على إنستغرام، مثل معطف الدب Pixie Teddy Coat، نسختها الخاصة من بنطلون الكارجو والتي أطلقت عليها اسم Cobain Relaxed Fit Pants، وارتدته بالفعل العديد من الفاشينيستات مثل إميلي راتاجكوفسكي، كورتني كارداشيان وبيلا حديد، هؤلاء النساء الثلاث قد لعبن دورًا كبيرا في شهرة العديد من الاتجاهات المثيرة للجدل، مثل النظارات الشمسية الصغيرة والحقائب الصغيرة، لذلك من المتوقع أن يحل هذا البنطلون محل بنطلون الدنيم في موسم الربيع المقبل.

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على الرغم من أن راتاجكوفسكي، وكارداشيان، وحديد قد ارتدين بنطلون الكارجو مع توبات الكروب توب، إلا أن مدرجات ربيع 2019 خلال أسبوع الموضة قدمت بعض الطرق البديلة لارتدائها.

وفي عرض بارابل غورونغ ارتدته عارضات الأزياء مع سترات البلايزر المنقوشة، وفي عرض جوناثان سيمخاي تم تنسيقها مع توبات الكورسيه الضيقة.