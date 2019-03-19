ستيل و إيبنوتيك بويزن عطور فضلتها نجمات هوليود

يُقال إن العطر هو مرآة لشخصية المرأة، من خلاله تعكس أسلوبها ونمط حياتها وكل ما يدلّ على أفكارها ومشاعرها.

ويتطلب اختيار العطر الكثير من الوقت والتأني، لأن المسألة لا تقتصر على روائح زكيّة تعجبنا، إنما هناك تركيبات متنوّعة تختلف بين عطر وآخر وتناسب سيدة دون أخرى.

ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى النجمات اللواتي يحرصن على اختيار تركيبات عطرية تناسب شخصية كل واحدة منهن، وفي ما يأتي جولة على أبرز النجمات وما اخترنه من روائح.

فالنجمة السمراء إيفا مانديز، تعشق الروائح القويّة والتي تفوح مع كل إطلالة لها، لذا فهي تنوّع في اختيار العطر.

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ففي بعض الأحيان تختار إيفا عطر رالف رالف لورين Ralph Ralph Lauren وهو عطر زهري- فواكه، وفي أحيان أخرى تضع عطر شانيل 5 CHANEL 5 وهو عطر خشبي- زهري، كما لا تغيّب عن خياراتها عطر أنجل Angel من تييري موغلر Thierry Mugler وهو عطر برائحة التوابل الحلوة.

والمغنية الشابة أديل Adel، تميل اكثر إلى اختيار العطور التي تفوح منها الروائح الشرقية الدافئة، لذا تختار عطر إيبنوتيك بويزن Hypnotic Poison من ديور Dior وهو عطر شرقي تفوح منه رائحة الفانيلا الحلوة مع قاعدة غنيّة بأخشاب الصندل والمسك.

أما أنجلينا جولي Angelina Jolie المعروفة بذوقها الكلاسيكي الهادئ، تنوّع في اختيار العطور الخاصة بها.

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فهي تختار عطر بولغري بلاك BVLGARI Black الخشبي والغني بنفحات الفانيلا.

كما تختار في بعض الأحيان عطر فيلفيت روز أند عون Velvet Rose&Aoud من جو مالون Jo Malone وهو عطر شرقي- زهري.

وتعشق جنيفير لوبيز Jennifer Lopez، صاحبة الذوق الجريء والإطلالات الفريدة، عطر ستيل Still الذي يحمل توقيعها الخاص. وهو عطر منعش برائحة الفواكه والثمار، يعكس شخصية لوبيز الحيوية، كما انه غنيّ بنفحات شرقية من خشب الصندل والمسك والعنبر.

وتميل نتالي بورتمان Natalie Portman صاحبة الشخصية الهادئة، إلى اختيار العطور الزهرية التي تعكس أنوثتها ورقّتها، لذا فهي تضع عطر كلوي Chloe الغنيّ بخلاصة الأزهار المنعشة وروائح الفواكه الاستوائية.

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