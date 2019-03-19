4 نصاح لاختيار أزياء الرجال ذات الجودة العالية في 2019

الظهور بإطلالة أنيقة من الأمور التي تساهم بدون شك في خلق انطباع جيد عنك لدى الآخرين، خاصة إذا كان لديك مناسبة أو حدث مهم كمقابلة عمل مثلاً، وبذلك فأنت في حاجة إلى أن يكون الانطباع الأول عنك جيد، أو أن يكون لديك اجتماع عمل هام.

وحتى تكون إطلالتك مميزة فهناك عدة أمور عادة ما تنتبه إليها عند اختيار أزياء جديدة، مثل المقاس بالطبع والألوان المناسبة لك وكيفية تنسيق الألوان، وأيضاً أحد أهم الأمور التي يجب الانتباه إليها وأخذها في عين الاعتبار هي جودة الملابس، والتي تؤثر بدرجة كبيرة على مظهرك العام.

ومن ثم يجب أن تكون الجودة هي أهم ما تبحث عنه عند اختيار ملابسك، إلا أن تحديد مدى جودة الأزياء ليس بالأمر السهل إطلاقاً، إذ أن الجودة لا تتوقف على نوعية القماش المستخدم فحسب، وليست بالضرورة مرتبطة بكون الملابس تحمل توقيع ماركة شهيرة أو حتى باهظة الثمن، فهناك شروط وعوامل عدة تلعب دوراً في تحديد الجودة.

ولذلك نقدم لك فيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعدك على اختيار أزياء ذات جودة عالية في عام 2019:

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1. اختيار نوع القماش المناسب:

من المعروف في عالم الأزياء أن الأقمشة المصنوعة من الألياف الطبيعية دائماً ما تتفوق على تلك المصنوعة من الألياف الصناعية، حتى أنها عادة ما تكون مرتبطة بالجودة، ذلك بالطبع لأن لها مزايا عديدة، فعلى سبيل المثال الأقمشة القطنية تمتاز بأنها ناعمة ولها القدرة على امتصاص العرق وتساعد على ترطيب الجسم، كما أن نسيج القطن نادراً ما يسبب الحساسية، ولذلك يُنصح من يعانون من حساسية الجلد بارتدائه.

وفي المقابل فإنه يوجد اعتقاد بأن الألياف الصناعية تسبب الحكة والحساسية ولا تساعد على امتصاص العرق، لكن في الوقت ذاته تجدر الإشارة إلى أنه في ظل التقدم التكنولوجي الذي شهدته صناعة النسيج، يمكن القول إن العديد من الألياف الصناعية الحديثة يمكنها التفوق على الألياف الطبيعية في عدة جوانب مثل توفير الراحة.

لكن بشكل عام يمكن الإشارة إلى أن الملابس عالية الجودة هي تلك المصنوعة من أقمشة تُشعرك بالراحة والأناقة عند ارتدائها وتناسب شكل الجسم، وكذلك لا تطرأ عليها أي تغييرات بعد عملية الغسيل، أي أنها تظل محتفظة بشكلها وملمسها ومقاسها ولونها الأصلي.

2. هل مكان تصنيع الملابس له علاقة بالجودة؟

بعض الدول لديها سمعة تاريخية في صناعة ملابس ذات جودة عالية، ولذا فإن ملصقات "بلد المنشأ" مثل "صُنع في إيطاليا" أو "صُنع في المملكة المتحدة"، تعتبر بمثابة "علامات تجارية" في حد ذاتها، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة الملابس، وبالطبع فإن الخبرات الطويلة التي لدى بعض الدول في مجالات أو تخصصات معينة من العوامل التي تمنح العملاء شعوراً بالثقة في الجودة، إنجلترا مثلاً مشهورة بتصنيع الأحذية التقليدية، وإيطاليا بالملابس الجاهزة وهكذا.

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وهنا تجدر الإشارة إلى أن ذلك لا يعني إطلاقاً أن البلدان الأخرى غير قادرة على تصنيع منتجات عالية الجودة تنافس العلامات التجارية الشهيرة في مجال أو صناعة معينة، إذ يمكنك الآن إيجاد ملابس ذات جودة عالية جداً يتم تصنيعها في الصين، والتي كانت لديها منذ فترة طويلة التكنولوجيا التي تجعلها قادرة على تصنيع الملابس بأي مستوى من الجودة يُطلب منها.

لكن المشكلة هي أن ملصق بلد المنشأ الخاص بدول معينة يعطي شعوراً بالثقة تجاه جودة المنتج، حتى أنه من الممكن أن تلجأ بعض الشركات إلى استغلال ذلك من أجل تحقيق النجاح، فعلى سبيل المثال يمكن أن يتم تصنيع منتج معين بالكامل تقريباً في بلد ما والادعاء بعد ذلك أنه صُنع في دولة أخرى، إذا تم وضع اللمسات الأخيرة عليه في هذه الدولة، حتى وإذا كانت هذه اللمسات الأخيرة لا شئ أكثر من حياكة بضعة أزرار، كل ذلك من أجل ملصق المنشأ الخاص بهذه الدولة.

ولهذه الأسباب فمن الأفضل عند اختيار الملابس عدم الاعتماد على فكرة "بلد المنشأ" وسمعتها التاريخية إلى حد كبير، والتركيز على العوامل الأخرى الأكثر أهمية.

3. الماركات الشهيرة ليست مؤشراً على الجودة:

اختيار أزياء من ماركات شهيرة باهظة الثمن ليس مؤشراً على الجودة إطلاقاً، خاصة وأنه من الطبيعي أن لكل ماركة مميزات وعيوب أو نقاط قوة ونقاط ضعف، بالإضافة إلى أنه حتى الماركات الشهيرة قد تمر أحياناً بمراحل من الجودة المنخفضة، لذا فإن اتخاذ قرار الشراء بناءاً على اسم الماركة وشهرتها فحسب، دون أن تضع في اعتبارك أي عوامل أخرى ليس كافياً، وقد تكون النتيجة مخيبة للآمال.

4. الانتباه إلى التفاصيل:

في عالم الموضة، أدق وأبسط التفاصيل في الأزياء يمكن لها أن تؤثر على إطلالتك، لذلك من المهم الانتباه لمثل هذه التفاصيل عند اختيار ملابسك، فمثلاً يمكنك التدقيق في طريقة حياكة الملابس والتأكد من جودتها، وكذلك تفقد فتحات الأزرار لتحديد إذا ما كان قد تم العمل عليها بدقة وبالتالي فالنتيجة النهائية لا غبار عليها، أم أن هناك خيوط تم إهمالها وأفسدت مظهر الزي، وبالطبع يجب أن تتأكد من أنك تشعر بالراحة عند ارتداء الزي وأنه يناسب شكل جسمك؛ ويوجد أمر آخر لكنك لن تكتشفه سوى لاحقاً، وهو ما يحدث للزي بعد عملية الغسيل.. هل انكمش أو تغير لونه أو تشوه شكله؟

كما يتضح مما سبق فإن اختيار ملابس ذات جودة عالية يمكن أن يكون صعباً حقاً، وقد يتطلب بحثاً ومجهوداً، لكن ظهورك بإطلالة مثالية يستحق ذلك بالتأكيد.

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