الجلوس بمفردك يعادل شرب 15 سيجارة يوميًا.. وهذه هي أنواع الوحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يعاني كثير من الشباب من تبعات الشعور بالوحدة حول العالم، ما يؤثر على سلوكهم وحياتهم بشكل ملحوظ، ويكثر الشعور بالوحدة بين فئات الشباب وكذلك كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 75 عامًا.

ففي الولايات المتحدة تضاعف عدد الاشخاص الذين ليس لديهم أصدقاء مقربين لثلاثة أضعاف في الأعوام بين 1985 و2004، وكذلك حوالي نصف سكان باريس و60% من قاطني ستوكهولم يعيشون مفردهم.

بينما في بريطانيا يعيش من تتجاوز أعمارهم 75 عامًا بمفردهم أيضًا حيث أن منهم لم يتحدث لصديق لمدة تصل إلى 3 شهور، ووفقًا للدراسة الحديثة فإن ضرر الوحدة يعادل تدخين 15 سيجارة يوميًا- وفق ما نشره موقع "WEF".

وهناك 4 أنواع للوحدة حسب ما أوضح العلماء، والتمييز بين تلك الأنواع يساعد على فهم المشكلة وربما حلها، وهذه هي:

- الوحدة العاطفية

الأشخاص الوحيدون عاطفيًا، قد يكون لديهم العديد من الأصدقاء غير أنهم لا يشعرون أنهم قريبون منهم بشكل كافي.

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- الوحدة الاجتامعية

الوحيدون اجتماعيًا قد يكون لديهم ما بين صديق إلى صديقين إلا أنهم لا يجدون ذلك كافيًا.

- الوحدة العاطفية والاجتماعية

يتمثل ذلك بعدم امتلاك أي علاقات مع الأصدقاء.

- الوحدة المنخفضة

الأشخاص المصابون بهذا النوع لا يشعرون بأنهم يفتقرون للعلاقات، ومع ذلك يشعرون بالوحدة.