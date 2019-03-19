انت الان تتابع تفاصيل خبر 5 قتلى في إطلاق نار غربي القاهرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 08:55 مساءً - قُتل 5 أشخاص على الأقل، وأصيب 3 آخرون بينهم شرطيان، اليوم الثلاثاء، في حادث إطلاق نار غربي القاهرة.

ووفق صحيفة الأهرام المصرية، المملوكة للدولة، فإن "مختلاً عقلياً أصيب بحالة هياج وأطلق النار بسلاح آلي بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين، بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)".

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وأشارت الأهرام إلى أن "حالة من الذعر أصابت الأهالي، وتمكنت قوات الشرطة من قتله إثر قيامه بتبادل إطلاق الرصاص معهم، مما أدى إلى إصابة ضابط وأمين شرطة".

وتناقلت وسائل إعلام مصرية ارتفاع عدد القتلى إلى 7 على الأقل (لم يتأكد)، من قبل شاب يدعى محمد رمضان سالم، والذي قتل بعد ذلك في اشتباك مع الشرطة.

وأوضحت أن "قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الموقف، بعدما قامت بفرض كردون أمني حول مكان الحادث".