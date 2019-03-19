تألُّق كيت هدسون بفستان أحمر لامع وتعتمد مكياجًا بسيطًا

تألّقت الجميلات الشقراوات كيت هدسون وكانديس سوانبويل وستيلا ماكسويل، في حفلة توزيع جوائز "دايلي فرونت رو" في لوس أنجلوس داخل فندق بيفيرلي هيلز، الأحد، وظهرت هدسون التي تتم عامها الأربعين في الشهر المقبل بإطلالة رائعة، حيث فستان أحمر لامع طويل وبأكمام طويلة، يتماشى مع الشنطة الصغيرة الكلتش التي حملتها، وكانت إطلالتها من اختيار منسقة الملابس صوفي لوبيز، بيما تولّى تسريحة شعرها مصفف الشعر جورجي روسيل، والذي تركه منسدلا بتموجيات واسعة خفيفة.

واعتمدت كيت مكياجا بسيطا وضعت فيه أحمر شفاه باللون الأحمر يتماشى مع الفستان، أما المجوهرات كانت من تصميم صديقتها جينفر ماير، والمكياج بواسطة خبيرة التجميل مونيكا بلوندير، وفي وقت سابق حيث الاحتفال بعيد القديس باتريك، نشرت النجمة صورة رائعة عبر تطبيق "إنستغرام" لابنتها البالغة من العمر 5 أشهر، راني روز. وتثار إشاعات بأن كيت ستتم خطبتها إلى مؤسس لايت ويف ريكورد، 32 عاما، والذي قابلته في عام 2002.

وتألقت عارضة الأزياء كانديس سوانبويل، 30 عاما، في فستان باللون الفضي اللامع عاري الظهر وبشق طويل يظهر ساقيها وبفتحة عند الصدر، للمصمم إنغ فونتين، ونشرت في وقت سابق من اليوم، صورة لها عبر تطبيق "إنستغرام"، حيث يتابعها 14.5 مليون متابع، وهي تتناول وجبة الإفطار، وتلتقط صورة سيلفي أمام المرآة، ولدى كانديس 3 أطفال من خطيبها السابق، هيرمان نيكولي، وأعلن النجم البرازيلي، 36 عاما، نهاية العلاقة الرومانسية التي استمرت 10 أعوام، في نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد فترة وجيزة من الانفصال حذف متابعتها من على الموقع، وعلى هامش الاحتفال في بافرلي هيلز، استمتعت كانديس بوقتها مع زميلتها في فيكتوريا سيكرت، ستيلا ماكسيويل، والتي ارتدت فستانا بطبعة ألوان متعددة، عاري الكتف بحملات رفيعة، ووضعت مكياجا خفيفا أبرز عيناها الزرقاوتين، ومن الواضح أنها قريبة من ابنة مؤسس كروم هارتس، ريتشارد لاين، وقبل إنهاء ماكسويل علاقتها الرومانسية التي استمرت عامين مع حبيبتها كريستين ستيوارت، شاركا في بطولة فيلم "جي تي ليروي" والذي سيعرض في دور السينما الأميركية في 26 أبريل/ نيسان.

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وحضرت الحفلة المغنية الأميركية ليدي غاغا، في فستان جلد من رودرتي، باللونين الأبيض والأسود، واعتمدت تسريحة شعر باللون الأشقر لمصفف الشعر فريدريك أسبيراس.

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