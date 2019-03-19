"سيف وبطة".. أغرب ما أُهدي لأفراد العائلة المالكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تتلقى العائلة البريطانية المالكة العديد من الهدايا من الأصدقاء والمقربين وكذلك عامة الشعب وذلك كنوع من التعبير عن الاحتفال والمشاعير الطيبة وع كثرة تلك الهدايا، تلقى أفراد العائلة العديد من الهدايا التي كانت غريبة.

وفي هذا الموضوع ننشر لكم أغرب الهدايا التي تلقاها أفراد العائلة المالكة البريطانية- وفق ما نشره موقع "مترو".

- ولاعة وقلمين

قدم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هدية مستوحاة من أفلام جيمس بوند الشهيرة، كانت عبارة عن ولاعة وقلمين من مجموعة S.T. Dupont للأمير هاري بمناسبة حفل زفافه من الأميرة ميجان ماركل.

- دمى صغيرة

في إحدى رحلات الأمير وليام في عام 2017، أعطى أحد الجماهير دمى محشوة بالقطن لونها أحمر للأمير وليام الذي رحب بالهدية بشكل كبير.

- تمثال منحوت

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تلقى الأمير وليام وزوجته دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون، تمثال الطوطمية وهي منحوتات معمارية، عادة ما يتم حفرها من الأشجار، وهي تعبر عن حضارات الشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية.

- سيف مقلد

تلقى كذلك الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون هدية سيف (نسخة مقلدة) من الرئيس البولندي أندريا دودا والسيدة الأولى ، أجاثا دودا.

- طائر زينة

خلال رحلة الأمير هاري إلى جزر الكاريبي في عام 2016، أهداه أحد الأشخاص دمى صغيرة على شكل ببغاء.

- لعبة البطة

أثناء تواجد العائلة المالكة في هولندا خلال إحدى الحفلات، قام أحد الأشخاص بإعطاء الأمير جورج والأميرة شارلوت هدية مكونة من لعبة صغيرة على شكل "بطة" ورواية خيالية للأطفال.