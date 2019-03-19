انت الان تتابع تفاصيل خبر استطلاع يكشف رغبة غالبية الألمان باستقطاب المهاجرين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 06:52 مساءً - أظهر استطلاع حديث للرأي نشرته مؤسسة "فريدريتش-إيبرت"، المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أن 53% من الألمان يعتبرون الهجرة "فرصة"، في حين أن 29% منهم لا يرونها "فرصة" على الإطلاق.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته اليوم الثلاثاء، إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله)، فإن 70% من المشاركين يرون أن على ألمانيا الاستمرار في استقبال اللاجئين الهاربين من الاضطهاد والحروب، في حين يعتقد 57% منهم أنه ينبغي عدم السماح بدخول الذين يلجؤون إلى ألمانيا لأسباب اقتصادية.

وكشف الاستطلاع أن ما يقرب من ثلثي المشاركين رأوا أن ألمانيا تحتاج إلى المزيد من المهاجرين من ذوي الأيدي العاملة الخبيرة؛ لسد النقص في سوق العمل الألماني، في حين أيّد أكثر من ثلاثة أرباع المستطلعة آراؤهم (78%) السماح لطالبي اللجوء المرفوضين بالبقاء في البلاد؛ في حال كانوا مندمجين في المجتمع ولديهم عمل أو يقومون بالتدريب المهني.

وفي حين اعتبر نصف المشاركين في الاستطلاع أن الهجرة "إثراء" للحياة الثقافية والاجتماعية، قال نحو الثلث (31%) إنهم لا يرون ذلك.

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أما فيما يتعلّق بالمخاوف المتعلقة بالهجرة، فلم تكن مرتبطة بالدرجة الأولى بسوق العمل أو بالخشية من ارتفاع معدل الجريمة، وفقاً للاستطلاع، حيث أبدت النسبة الكبرى من المشاركين (86%) تخوّفها من زيادة التطرف اليميني وأعمال العنف العنصرية. وقال 81% إنهم يتخوّفون بالدرجة الأولى من تزايد الانقسام في المجتمع نتيجة الهجرة.

وبحسب الاستطلاع، فإن الخوف من تزايد مستوى الجرائم والإرهاب نتيجة الهجرة جاء في المرتبة الثالثة (73%)، والخوف من تزايد تأثير الإسلام في المرتبة الرابعة (61%)، وبعد ذلك أتت مخاوف تتعلق بتكاليف الاندماج (61%)، تليها مخاوف متعلقة بالمنافسة في سوق الإسكان (58%) أو سوق العمل (30%).

ورأى غالبية المستطلعة آراؤهم أن الحكومة لا تتعامل بكفاءة مع سياسة اللجوء، حيث قال نحو الثلثين من المشاركين في الاستطلاع (68%) إنهم يعتقدون أن الحكومة لا تمتلك خطة واضحة حول كيفية التعامل مع اللاجئين في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع شمل ثلاثة آلاف ألماني، وتم إنجازه في الفترة ما بين 15 نوفمبر و11 ديسمبر من عام 2018.