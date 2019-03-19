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70 شخصاً تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى سكني في الهند

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خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 06:52 مساءً - دفن أكثر من 70 شخصاً تحت الأنقاض، اليوم الثلاثاء، جراء انهيار مبنى تجاري مكون من 4 طوابق في مدينة دارواد بولاية "كلرناتكا" جنوب غرب الهند.

وذكرت صحيفة "Chauthi Duniya" المحلية، أن "المبنى كان قيد الإنشاء، وكان نحو 150 شخصاً موجودين داخله وقت الانهيار، منهم عمال البناء"، وفقاً لـ"الأناضول".

وأضافت الصحيفة أن "العشرات نُقلوا إلى المستشفى، لقي شخصان منهم مصرعهما حتى الساعة 15:10 ت.غ".

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وأوضحت الصحيفة أنه تم إحضار آليات ثقيلة لإزالة الأنقاض، أملاً بالعثور على ناجين.

ووفقاً لصحيفة "إنترناشنال بيزنيس تايمز" المحلية، "كان طابقان من البناية مؤهولين بالسكان، حيث تم تأجيرهما في وقت سابق، رغم عدم إتمام كامل المبنى".

وحتى الآن لم يُعلَن رسمياً عن سبب انهيار المبنى، لكن التقارير الإعلامية لفتت إلى أن أعمال بناء كانت تجري على الطابق الثالث وقت وقوع الحادث.

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